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Происшествия11 июля 2021 12:55

Жителя Томской области обвиняют в незаконном приобретении и хранении марихуаны в крупном размере

У подозреваемого изъяли более 7 кг наркотиков
Анна Гассельбах
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Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Фото: пресс-служба областного УМВД.

Сотрудниками полиции в Кривошеинском районе был пойман подозреваемый в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Как уточнили в УМВД по Томской области, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 35-летний житель села Красный Яр.

- Подозреваемый, путем сбора частей растения рода Конопля, незаконно приобрел более 7 килограмм наркотического средства (марихуана) и хранил на надворных постройках до момента изъятия сотрудниками полиции, - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.