Коронавирус за сутки унес жизни еще шестерых томичей

В Томской области выявлено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 11 июля, стало известно о смерти еще шестерых жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась во вторник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 487 человек.

Также в Томской области выявлено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 34 951 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 19 жителей Томской области выздоровели за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 32 922 человека.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 17,0% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,12.

За последние сутки в стране выявлено 25 033 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 749 пациентов скончались, 17 382 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 783 333 человека, 143 002 скончались, 5 200 219 выздоровели.