На севере Томской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую, которая ударила в лицо стрежевчанку

Участницей конфликта оказалась 21-летняя стрежевчанка. Фото: Предоставлено Росгвардией

Накануне в городе Стрежевой произошел конфликт. На одну из жительниц северного городка напали прямо на пороге ее собственной квартиры. Об этом «КП-Томск» рассказал представитель Росгвардии.

В выходные на пульт централизованной охраны поступил сигнал «Тревога – мобильный телохранитель» с одной из квартир города.

- Через 3 минуты на место прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны. Сотрудников встретила хозяйка, которая пояснила, что в дверь ее квартиры постучали, а когда она ее открыла, то незнакомая девушка нанесла ей телесные повреждения в области лица, - рассказали в ведомстве.

Незамедлительно росгвардейцы начали поиски нападавшей. Вскоре выяснилось, что участницей конфликта оказалась 21-летняя стрежевчанка, которую передали сотрудникам полиции. По данному делу сейчас проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.