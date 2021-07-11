Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 июля 2021 5:16

Синоптики рассказали, какая погода будет в воскресенье в Томске

В регионе местами дожди
Анна Гассельбах
КомментироватьОставить комментарий(0)
В ближайшие два дня в Томске прогнозируют жаркую погоду.

В ближайшие два дня в Томске прогнозируют жаркую погоду.

Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 11 июля, в областном центре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем +25…+30°С.

В регионе в воскресенье будет также переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, утром местами туман. Ветер южный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью +8…+13°С, местами до +18°С. Температура днем +25…+30°С, местами +18…+23°С.