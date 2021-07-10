Коронавирус в Томске: +77 новых случаев заражения

Сегодня в Томской области выявлено 77 зараженных коронавирусом, что на 1 человека меньше по сравнению со вчерашними сутками. Но это много. В регионе выявляют новые штаммы COVID-19, санврачи рекомендуют соблюдать противоэпидемические правила. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 9 июля, в Томской области выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 34 877 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 12 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 32 903 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,15. В коечном фонде свободно 18,7% мест. Охват тестированием томичей составляет 202,2.

За последние сутки в стране выявлено 25 082 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 752 пациента скончались, 21 832 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 758 300 человек, 142 253 скончались, 5 165 087 выздоровели.