«Привет» из-за границы: новый штамм коронавируса выявлен в Томской области

10 заболевших коронавирусной инфекцией "подхватили" новый индийский штамм, еще трое томичей заразились британским штаммом вируса. Роспотребнадзор призывает всех жителей региона соблюдать меры безопасности. Фото: Ксения Высотина

В субботу, 10 июля, в телеграм-канале "Область здоровья" появилась информация со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. В частности, специалисты сообщают, что в Томской области выявлены единичные случаи индийских штаммов COVID-19. Ранее стало известно о выявлении у нас трех случаев британского штамма вируса.

«В рамках проводимого молекулярно-генетического мониторинга штаммов возбудителя новой коронавирусной инфекции было выявлено 10 случаев индийских штаммов нового варианта возбудителя COVID-19», - сказано в паблике телеграм-канала.

- Индийские штаммы имеют местное распространение, то есть выявлены у жителей Томской области, - прокомментировала руководитель ведомства Ольга Пичугина.

Глава управления призвала граждан внимательно отнестись к соблюдению мер профилактики – ношению масок, обработке рук.

- По возможности исключите посещение регионов, в которых наблюдается высокий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», - рекомендовала она.