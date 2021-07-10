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Здоровье10 июля 2021 11:05

«Привет» из-за границы: новый штамм коронавируса выявлен в Томской области

Роспотребнадзор рассказал о возбудителе инфекции из Индии
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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10 заболевших коронавирусной инфекцией "подхватили" новый индийский штамм, еще трое томичей заразились британским штаммом вируса. Роспотребнадзор призывает всех жителей региона соблюдать меры безопасности.

10 заболевших коронавирусной инфекцией "подхватили" новый индийский штамм, еще трое томичей заразились британским штаммом вируса. Роспотребнадзор призывает всех жителей региона соблюдать меры безопасности.

Фото: Ксения Высотина

В субботу, 10 июля, в телеграм-канале "Область здоровья" появилась информация со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. В частности, специалисты сообщают, что в Томской области выявлены единичные случаи индийских штаммов COVID-19. Ранее стало известно о выявлении у нас трех случаев британского штамма вируса.

«В рамках проводимого молекулярно-генетического мониторинга штаммов возбудителя новой коронавирусной инфекции было выявлено 10 случаев индийских штаммов нового варианта возбудителя COVID-19», - сказано в паблике телеграм-канала.

- Индийские штаммы имеют местное распространение, то есть выявлены у жителей Томской области, - прокомментировала руководитель ведомства Ольга Пичугина.

Глава управления призвала граждан внимательно отнестись к соблюдению мер профилактики – ношению масок, обработке рук.

- По возможности исключите посещение регионов, в которых наблюдается высокий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», - рекомендовала она.