В Томске и по области с 11 по 20 июля будет нежарко, дождь ожидается в большинстве дней декады

В середине июля синоптики ожидают в областном центре и в регионе погоду на 1-2 градуса ниже, чем в предыдущие годы. Фото Валерия Доронина, пресс-служба городской администрации

- Среднедекадная температура воздуха в середине июля ожидается от +16 до +18°С, что около и ниже нормы на 1 градус, - сообщили метеорологи.

Специалисты уточнили, что в первой пятидневке декады преобладающая температура воздуха ночью составит +9, +14; днем от +22 до +28°С. В последующие 5 дней предполагается понижение температуры воздуха: ночью до +7, +12, днем до +16, +21°С.

- Дожди разной интенсивности, местами грозы, предполагаются в большинстве дней декады, - добавили в метеоцентре.