Хотел зарядить телефон в машине отца: в Томском районе дошкольник отравился выхлопным газом

Шестилетний малыш погиб вчера в Зональной Станции, предположительно задохнувшись в гараже возле машины своего отца. Фото Александра Сакалова, ТВ-2.

В поселке Зональная Станция Томского района в гараже, расположенном на придомовой территории частного дома обнаружено тело малолетнего ребенка, сообщила прокуратура Томской области.

- По предварительной информации, причиной смерти несовершеннолетнего послужило отравление выхлопными газами автомобиля, - отмечает пресс-служба ведомства.

По сведениям сетевого издания «Милый Томск», «в поселке Зональная Станция ремонтные бригады Горсетей произвели вчера отключение электроэнергии в домах. В этот момент мальчик 6 лет решил подзарядить свой мобильный телефон - зашел в гараж и завел автомобиль отца. В результате произошла трагедия».

В соцсетях прошло бурное обсуждение случившегося. В Зональном, увы, за последние 5 месяцев погиб уже второй ребенок: маленькая Снежана Зырянова в феврале стала жертвой пожара. И вот новая напасть…

- Прокуратура Томского района приступила к проведению проверки, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка работе органов системы профилактики, - подчеркнули в облпрокуратуре.