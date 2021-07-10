Погода в Томске и области 10 июля 2021: есть вероятность лесных пожаров, но и дожди не исключены

Сейчас за окном +20. Сегодня синоптики не исключают вероятность дождя. Завтра будет без осадков. Отправляясь за город, не забывайте, что клещи не дремлют, мошкара тоже во всеоружии. Пользуйтесь репеллентами, проводите осмотры друг друга и не оставляйте после пикников незатушенные костровища. Фото Валерии Золотухиной.

Сегодня, 10 июля, в областном центре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура +24, +26°С. В воскресенье и понедельник дождя метеорологи не обещают, воздух прогреется до +26, 28 градусов.

В регионе в субботу будет переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза. Ветер южный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура днем +23, +28°С. В последующие 2 дня по области пройдут дожди и будет жарко: столбики термометров дойдут до отметки +29. Горимость лесов равна уровню 2 класса, местами 1 и 3 класса.