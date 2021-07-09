С 12 июля оперштаб в Томской области вводит новые ограничения

Томская область возвращается к ограничениям пика второй волны коронавируса в регионе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как проинформировала пресс-служба администрации Томской области, региональный оперативный штаб по предупреждению распространения СОVID-19 с 12 июля ввел дополнительные ограничения в работе сферы общественного питания и развлечений. Отмечается, что они будут действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации. Как известно, в последние недели в регионе фиксируется рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Портал администрации региона сообщает, что с понедельника в Томской области запрещено проводить концерты, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, где отсутствуют посадочные места. Кроме того, массовые мероприятия на открытом воздухе ограничены тысячей участников и зрителей. А сфере общепита запрещено принимать гостей в закрытых помещениях с полуночи до шести часов утра. Также кафе, ресторанам и барам рекомендовано обслуживать посетителей преимущественно в летних верандах.

Портал отмечает, что оперштаб, в частности, принял решение приостановить до стабилизации эпидемиологической обстановки деятельность кальянных, а в торгово-развлекательных центрах ограничить наполняемость фуд-кортов и детских комнат до 50%. Кроме того, с 9 июля усилен масочный контроль в общественных местах и на общественном транспорте, а также введен ряд других ограничений.