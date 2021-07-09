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Происшествия9 июля 2021 14:00

Житель Томской области получил 1 год колонии строгого режима за 95 грамм конопли

В г. Кедровом молодой мужчина осужден за хранение наркотика
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Суровое наказание получил за полстакана конопли житель северного города Томской области

Суровое наказание получил за полстакана конопли житель северного города Томской области

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области, Кедровский городской суд признал 25-летнего местного жителя виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

Следствием и судом установлено, информирует сайт правоохранительного ведомства, что в октябре прошлого года мужчина находился на окраине одной из деревень. Там он занимался сбором дикорастущей конопли. В результате получил 95 грамм марихуаны. После этого обвиняемый перенес наркотическое средство в хозпостройку. Здесь он незаконно хранил "дурь" до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.

Сообщается, что в судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступного деяния. Суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.