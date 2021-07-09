Добровольцы в Томской области уже собрали на берегах водоемов 220 кубометров отходов

Кто-то свинячит, а кто-то за ними убирает: тема очистки от мусора будет вечной! Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области продолжаются мероприятия по очистке территорий городов и сел, общественных пространств от мусора. В частности, как сообщает портал администрации региона, к началу текущего месяца план всероссийской акции «Вода России» в области выполнен почти на 30 %!

Пресс-служба администрации региона информирует, что в субботниках приняли участие более 1 тысячи добровольцев. Они в этом сезоне очистили от мусора свыше 20 километров берегов водоемов. Региональный оператор «Спецавтохозяйство г. Томска» вывез по итогам уборки 220 кубометров отходов.

В сообщении отмечается, что очередной субботник в рамках акции прошел сегодня, 9 июля, на озере Сенная Курья. Волонтеры всего за час собрали на берегу любимого томичами пляжа 20 мешков мусора. Субботники в рамках акции «Вода России» продолжатся на следующей неделе. В пятницу, 16 июля всех желающих приглашают принять участие в уборке озера Керепеть.