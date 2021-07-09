Коронавирус в Томске: +78 новых случаев заражения

Количество новых зараженных коронавирусной инфекцией в Томской области постепенно увеличивается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 9 июля, в Томской области выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 34 800 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 15 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 32 891 человека.

За последние сутки в стране выявлено 25 766 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 726 пациентов скончались, 21 832 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 733 218 человек, 141 501 скончались, 5 165 087 выздоровели.