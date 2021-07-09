Правоохранители в Томской области передали 4 девочек из неблагополучной семьи соцслужбе

В деревнях и городах встречаются такие очень неблагополучные родители Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщила пресс-служба УФССП России по Томской области, ранее Первомайский районный суд ограничил в родительских правах жительницу деревни Сергеево в отношении четырех ее дочерей. Мать несовершеннолетних давно ведет асоциальный образ жизни. Однако женщина не извлекла урок из наказания. Поэтому администрация Первомайского района подала иск о передаче детей органам опеки.

Как информирует сайт федеральной службы, после вынесения положительного решения суда приставы выехали в д. Сергеево, где проживает многодетная семья. Вместе с ними работали также представители органов опеки и РОВД. Правоохранители убедились в том, что девочки возрастом от 9 месяцев до 8 лет находятся без должного ухода. В доме семьи царили беспорядок, антисанитария и полное отсутствие продуктов питания.

Судебные приставы обеспечили передачу детей муниципальным служащим, которые увезли девочек в ЦРБ. В дальнейшем дети девочки будут переданы в специализированные учреждения.