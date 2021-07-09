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Недвижимость9 июля 2021 11:52

Этим летом в Томске ремонт проходит почти на двух десятках школ и детсадов

Получат новую жизнь 5 школ и 9 дошкольных учреждений
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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1 сентября ученики и учителя придут в обновленные школы Томска.

1 сентября ученики и учителя придут в обновленные школы Томска.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщил сайт мэрии Томска, этим летом ремонтные работы пройдут в 18 общеобразовательных и спортивных школах, детсадах, а также во Дворце творчества детей и молодежи города.

По информации департамента капитального строительства администрации Томска, получат новую жизнь 5 школ и 9 дошкольных учреждений областного центра. По большинству объектов работы осуществляются в соответствии с системным подходом, подразумевающим постепенную замену и модернизацию всех ключевых элементов здания. Речь идет не только о ремонте кровли, систем отопления и водоснабжения, но и об оборудовании помещений современными автоматизированными системами пожарной сигнализации. Сейчас работы производятся в соответствии с графиками. Ранее, по результатам электронных торгов, были определены подрядные организации.