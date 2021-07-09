Первоклассник из Томска стал лучшим «шустриком» в стране

Владимир Рычков - так зовут этого очаровательного молодого человека. Он перешел во второй класс томской школы, а уже является победителем всероссийского конкурса научно-технического творчества. Бывает же такое! Фото с сайта мэрии Томска.

Лучшим в категории младшей возрастной группы на Всероссийском конкурсе научно-технического творчества «Шустрик» был признан проект участника Володи Рычкова, первоклассника томской школы № 55. Его разработка называется «Умное устройство для ухода за растениями». Об этом 9 июля сообщает пресс-служба администрации города.

Нашему конкурсанту пришлось преодолеть серьезную конкуренцию. Всего на конкурс было подано более 2000 заявок от школьников из 68 регионов страны - от Калининграда до Камчатского края.

Наш «шустрик» стал готовиться к конкурсу заранее. За месяц до этого он участвовал в федеральной инженерной бизнес-игре “Школьный акселератор”, организованной томской Школой цифровых технологий при поддержке Фонда содействия инновациям. Научился генерировать идеи для стартапов и грамотно презентовать их, погрузился в инженерное творчество и науку. В бизнес-игре Владимир придумал свой проект-победитель, который и отправил затем на конкурс.