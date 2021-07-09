Украл для друга: томич похитил служебную топливную карту и передал своему знакомому

Украв у своего работодателя карту для заправки авто, мошенник не думал о том, что в итоге может влипнуть в уголовную историю и, возможно, лишиться свободы. Фото: сайт прокуратуры Томской области.

Прокуратура Ленинского района Томска утвердила обвинение в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), в отношении 33-летнего жителя областного центра. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

- По версии следствия, с ноября 2019 по ноябрь 2020 года мужчина, имея доступ к топливным картам, предназначенным для заправки служебного автотранспорта работодателя, тайно похитил одну из них и передал неосведомленному о его преступных намерениях лицу. На протяжении года по карте осуществлялась заправка личного автомобиля, а денежные средства за топливо новый «владелец» передавал обвиняемому. За указанный период было осуществлено более 300 заправок, размер причиненного потерпевшему ущерба составил свыше 2 млн. рублей, - уточнили в областной прокуратуре.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Томска. По указанной выше статье УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с выплатой денежного штрафа.