Экипаж кругосветки Томского отделения РГО: из Финляндии в Швецию

Экипаж Томского отделения РГО - на берегах Финляндии. Нашим путешественникам пришлось в пути и подустать во время дежурств, и померзнуть. Фото с сайта Томского отделения РГО, предоставлено Е. Ковалевским.

1 июля из Кронштадта стартовала кругосветная экспедиция «По пути русских кругосветных мореплавателей», сообщает пресс-служба Томского отделения РГО. Экипаж всю ночь шел в Финляндию, сделав остановку в городе Котка для трехдневного карантина по закону этой страны.

Руководитель Евгений Ковалевский и капитан тримарана Станислав Березкин рассказали, как они провели первые дни в море.

- Во время перехода из России несли вахту, меняясь через каждые 3 часа. Было холодно. Я надел флисовый костюм, сверху - полностью штормовой костюм, запакован, нашейник надел, шапку, но все равно ощущал холод, сильно дул ветер, вроде бы небольшой, но от воды холодом тянуло. Стас тоже замерз, продрог. Кроме того, засыпать в подобных условиях весьма непросто, - записал 2 июля в дневник экспедиции Евгений Ковалевский.

К полудню 2 июля команда пересекла российско-финскую границу, пройдя береговую охрану. Ближе к 14.30 судно достигло порта города Котка и пришвартовалось к гостевой марине (гавани) "Kotka Yacht Store", откуда Евгений и Станислав отправились сдавать ПЦР-тесты. «Российское посольство и Россотрудничество заранее договорились, чтобы в местной клинике у нас взяли тесты на COVID-19, без этой процедуры ни единого шага иностранцам нельзя сделать», - поделился руководитель кругосветки.

6 июля команда покинула гостеприимную гавань и оправилась в следующий пункт своего маршрута - Швецию. "КП-Томск" будет делиться новостями путешественников со своими читателями.