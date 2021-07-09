Анна Аржанова: «Томск – это «сердце» подводного спорта в России»

Российские подводники вышли победителями медального зачета ЧМ по плаванию в ластах - 2021. Фото Валерия Доронина.

Около 330 спортсменов из 31 страны мира приняли участие в чемпионате мира по плаванию в ластах Томске 3 – 8 июля, сообщила в пятницу Анна Аржанова, президент Всемирной конфедерации подводной деятельности. В российскую сборную вошли 7 томичей. Сегодня, 9 июля, в бассейне "Звездный" стартовали международные университетские соревнования по плаванию в ластах.

- Мы не досчитались минимум 10 стран, команды которых не смогли приехать из-за пандемии, или потому, что спортсмены не тренировались. Так, пять стран Южной Азии не смогли приехать из-за пандемии, – отметила Анна Аржанова. – В непростой ситуации оказались подводники Германии, где почти все время с начала пандемии были закрыты бассейны. Но команда приехала на чемпионат мира в Томск и показала хорошие результаты.

Официальное разрешение на проведение чемпионата организаторы получили только в мае 2021 года, и он мог бы не состояться. Президент CMAS уточнила, что мировые соревнования проводятся именно в нашем городе потому, что «Томск – это сердце подводного спорта в РФ. Здесь очень теплая атмосфера, наследие подводного спорта, в том числе по плаванию в ластах».