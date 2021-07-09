Почем бензинчик: Томскстат - о росте цен на нефтепродукты в городах Сибири

Томскстат проанализировал рост цен на автомобильное топливо в конце июня 2021 года. Можно сделать вывод, что в нашем регионе он не выражен слишком сильно, если сравнить с соседями по СибФО. Фото: Архив "КП"

Автомобилисты сетуют на подорожание бензина в Томске. Статистики утверждают, что средние потребительские цены на топливо в конце июня действительно выросли у нас в регионе на 1,64 рубля (это составляет 45,29 рубля за литр) по сравнению с концом января 2021 года. Стоимость дизтоплива стала выше на 0,85 рубля и дошла до 51 рубля 47 копеек за литр. Но это не критично, если сравнить цифры с ростом цен на нефтепродукты в соседних регионах.

Согласно анализу Томскстата, в СибФО с конца января по конец июня существеннее всего повысились цены на популярные марки бензина в Горно-Алтайске (АИ-92 – на 4,33 рубля, АИ-95 – на 3,71 рубля). На АИ-98 заметно выросли цены в Омске – на целых 2,38 рубля. Дизтопливо дороже всего стало в Красноярске (на 1,65 рубля) и Иркутске (на 1,59 рубля).

Что касается бензина АИ-92, его стоимость в Томске повысилась на 1,65 рубля (иными словами, до 43,27 рубля за 1 литр). Стоимость марки АИ-95 выросла у нас на 1,77 рубля (45,77 рубля), АИ-98 на 1,20 рубля (она достигла 50,58 рубля за литр).