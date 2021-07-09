Сухое молоко и мороженое в томских магазинах попало под подозрение

Молоко важно производить без нарушений технологии и правильно хранить. На этикетках также не должно быть недостоверной информации. Фото: Архив "КП"

Управлением Роспотребнадзора по Томской области периодически проводятся проверки молокоперерабатывающих предприятий, а также организаций, которые используют молоко и молочную продукцию. Рассматриваются и жалобы на качество «молочки».

Так, во 2 квартале 2021 г. было рассмотрено обращение на качество сырого молока, и хотя факты не нашли подтверждения, продавец привлечен к административной ответственности за нарушение санитарных требований (а именно, правил личной гигиены при продаже молока, отсутствие контроля за соблюдением условий хранения пищевой продукции, установленных производителем).

- В областном Центре гигиены и эпидемиологии во 2 квартале 2021 было исследовано 132 пробы молока и молочной продукции на соответствие требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», нормативно -технической документации по санитарно-химическим, микробиологическим, физико-химическим (показатели идентификации, характеризующие фальсификацию продукции) показателям, нестандартная продукция не выявлена, - отметили санврачи. - Установлен факт нахождения в обороте молока сухого цельного, маркировка на этикетке с транспортной упаковки которого не соответствовала требованиям технического регламента Таможенного союза. Направлено информационное письмо изготовителю, за нарушение законодательства возбуждено административное дело.

Кроме того, в орган по сертификации направлена информация по поводу прекращения действия декларации о соответствии одного из видов мороженого в связи с тем, что продукт производится как специализированный и подлежит государственной регистрации.