Чтобы не терять рабочего времени, томичи могут привиться от COVID-19 в выходные

Если вас не отпускают с работы, а вы приняли решение вакцинироваться, можно будет осуществить свое намерение завтра или в воскресенье по дороге в торговый центр рядом с домом. Или прийти в один из стационарных пунктов вакцинации в Томске. Фото: Ксения Высотина

Жители областного центра, поставившие первые прививки от коронавируса в мобильных пунктах вакцинации три недели назад, могут завершить иммунизацию в пятницу и выходные, сообщает облздрав. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Специалисты департамента уточняют: 9 и 10 июля с 10 до 16 часов в мобильном пункте у ТЦ «Манеж» будет проводиться вакцинация вторым компонентом вакцины для тех, кто поставил первую прививку 18 и 19 июня. Привившиеся в пункте у ТРЦ «Изумрудный город» 19 и 20 июня, второй компонент прививки могут получить в субботу и воскресенье с 10 до 16 часов.

Первый компонент вакцины можно будет ввести в субботу, 10 июля, в здании библиотеки им. А.С. Пушкина на ул. К. Маркса, 14, с 10 до 20 часов.

10 и 11 июля с 10 до 16 часов – в пункте вакцинации на базе ОВП медсанчасти «Строитель» (пр. Фрунзе, 116). Завершить иммунизацию можно будет здесь же 31 июля и 1 августа.

Кроме того, каждый день с 10 до 18 часов работает стационарный пункт МСЧ - 2 (Иркутский тракт, 156). Здесь могут прививаться все желающие.