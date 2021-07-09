Суд обязал представителей малого бизнеса в Томске погасить долги по вывозу ТКО за 2 года

Восемь представителей малого бизнеса не выполняли условия договора с САХ в течение 2 лет и накопили долги. А сколько предпринимателей (даже владельцы крупных продовольственных сетевых магазинов) нелегально выбрасывают под покровом ночи огромные мешки мусора в контейнеры рядом с жилыми домами? Этого не подсчитывал, вероятно, никто. Фото Валерия Доронина, пресс-служба мэрии.

Суд обязал 8 юрлиц и индивидуальных предпринимателей выплатить региональному оператору «Спецавтохозяйство города Томска» задолженность за оказанные услуги по обращению с ТКО с июля 2019 года, сообщает 9 июля пресс-служба мэрии.

Согласно требованию Федерального законодательства все юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны иметь договор на вывоз ТКО и своевременно его оплачивать. На деле, как показывает судебная практика, подчас все складывается с точностью до наоборот.

В городской администрации уточнили, что задолженность за вывоз коммунальных отходов должны оплатить предприятия «Бриз» (производство рыбных продуктов), «Белуга» (общественное питание), «Альфа-групп Томск» (офисная деятельность), «Торговый дом «Омега» (зал торжеств на ул. Енисейской), магазин «Березка», деревообрабатывающая организация «Софтвуд», ИП Милицанов Е.А. (продовольственный магазин), ИП Гринчишина М.В. (магазин товаров для ремонта).

- Кроме долгов за период оказания услуги по вывозу ТКО, компаниям и предпринимателям надлежит оплатить пени и судебные издержки, - добавили представители мэрии.