Незаконные браки россиянок с мигрантами пресекло Томское управление ФСБ

Двадцать фиктивных браков томичек с мигрантами из стран Центральной Азии и Закавказья помогли организовать двое подельников, которым теперь могут "припаять" срок тюремного заключения до 7 лет. Фото: Архив "КП"

Как сообщила пресс-служба УФСБ России по Томской области, силовиками пресечена деятельность группы лиц, незаконно легализовавших в регионе более 20 мигрантов. Обвиняемые организовывали фиктивные браки томичек с иностранцами для получения ими разрешений на временное проживание в России вне пределов квот, устанавливаемых Правительством РФ.

«Фигуранты организовали заключение фиктивных браков граждан РФ с иностранцами для получения последними разрешений на временное проживание в РФ вне пределов квот, устанавливаемых Правительством РФ, а также гражданства РФ в нарушение соглашения между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и РФ об упрощенном порядке приобретения гражданства», - пояснили в управлении ФСБ региона.

Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело против двоих организаторов подпольных браков по статье "Организация группой лиц по предварительному сговору незаконного пребывания иностранных граждан в РФ". Максимальная санкция по статье – до 7 лет лишения свободы. Также один из фигурантов дела заключен под стражу, у второго взяли подписку о невыезде. Сейчас специалисты ведут необходимые следственные действия и оперативные мероприятия по документированию всех эпизодов преступной деятельности группировки.