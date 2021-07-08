Слесарь автосервиса в Томске тайно срезал с автомобиля «Тойота» дорогой катализатор

Вот оно - место "автомобильного" преступления. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как информирует пресс-служба регионального управления полиции, в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска поступило сообщение от жительницы областного центра. В своем заявлении женщина сообщила о том, что в одном из автосервисов при проведении технического обслуживания принадлежащего ей автомобиля марки «Тойота» обнаружено отсутствие катализатора в выхлопной системе.

Сайт правоохранительного ведомства рассказал о том, что в ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый в совершении кражи катализатора. Им оказался слесарь одного из томских автосервисов 1993 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

По предварительным данным, сообщает пресс-служба ведомства, потерпевшая оставляла принадлежащий ей автомобиль в одном из автосервисов города Томска для проведения покрасочных работ кузова. Слесарь после проведения покрасочных работ, воспользовавшись отсутствием руководства и клиентов, поднял автомобиль и при помощи болгарки срезал катализатор. Место среза предприимчивый работник заварил сварочным аппаратом. Похищенный с иномарки катализатор, подозреваемый продал частному лицу. Причиненный материальный ущерб в сумме более 213 000 рублей возмещен частично.

Как отмечает в сообщении сайт управления, следователями СО ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Обвиняемый заключен под стражу.