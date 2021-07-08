В Национальный рейтинг университетов вошли сразу два ведущих вуза Томска

Очередной рейтинг: ТГУ и ТПУ остаются в десятке ведущих вузов страны Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщили сайты томских вузов, группа «Интерфакс» представила XII ежегодный Национальный рейтинг университетов за 2021 год. В него вошли сразу два местных университета: ТГУ и ТПУ.

Томский государственный университет, сообщает сайт ТГУ, занимает 7 место с 745 баллами и входит в топ-10 сильнейших вузов страны, в том числе по двум категориям, которые относятся к приоритетам развития университета – «Бренд» и «Инновации и предпринимательство».

Томский политехнический университет, информирует сайт ТПУ, по итогам рейтинга-2021 сохраняет позиции в десятке лучших вузов. Политех занимает восьмое-девятое место рейтинга, набрав 736 баллов.

Сводный рейтинг формируется на основе шести параметрических оценок: образование, исследования, социальная среда, международное и межрегиональное сотрудничество, инновации и предпринимательство и бренд университета. В итоговый список включен 341 вуз.