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Экономика8 июля 2021 14:15

В Томской области власть финансово поддерживает превращение безработных в бизнесменов

50 жителей Томской области открыли свое дело при поддержке службы занятости
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Государство помогает бывшим безработным начать свое дело

Государство помогает бывшим безработным начать свое дело

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, благодаря господдержке стартапов новые виды бизнеса появились в городах и селах региона. Бывшие безработные выиграли гранты и стали предпринимателями.

Интернет-портал администрации региона информирует, что претенденты на господдержку ранее потеряли работу и стояли на учете в центрах занятости. Они успешно защитили свои проекты перед экспертами, получили по 100 тысяч рублей на их реализацию. Новоиспеченные бизнесмены сегодня осуществляют предпринимательскую деятельность. Например, в Томске открылись салон дизайна, пошива одежды и аксессуаров для животных Happy animals и сервис хорошего настроения «Усатый нянь». В Парабели теперь действуют турбаза по направлению «Экологический туризм». В Первомайском районе открыта столярная мастерская. Этот бизнес оказался востребованным, предприниматель уже продает свою продукцию по всей области.

Специалисты отмечают, что финансовую помощь могут получить лица, достигшие совершеннолетия, при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Но важно, чтобы до регистрации ИП гражданин был признан безработным.