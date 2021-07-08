В Томской области власть финансово поддерживает превращение безработных в бизнесменов

Государство помогает бывшим безработным начать свое дело Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, благодаря господдержке стартапов новые виды бизнеса появились в городах и селах региона. Бывшие безработные выиграли гранты и стали предпринимателями.

Интернет-портал администрации региона информирует, что претенденты на господдержку ранее потеряли работу и стояли на учете в центрах занятости. Они успешно защитили свои проекты перед экспертами, получили по 100 тысяч рублей на их реализацию. Новоиспеченные бизнесмены сегодня осуществляют предпринимательскую деятельность. Например, в Томске открылись салон дизайна, пошива одежды и аксессуаров для животных Happy animals и сервис хорошего настроения «Усатый нянь». В Парабели теперь действуют турбаза по направлению «Экологический туризм». В Первомайском районе открыта столярная мастерская. Этот бизнес оказался востребованным, предприниматель уже продает свою продукцию по всей области.

Специалисты отмечают, что финансовую помощь могут получить лица, достигшие совершеннолетия, при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Но важно, чтобы до регистрации ИП гражданин был признан безработным.