В первом месяце лета больше всего цены поднялись на свеклу, услуги такси и отдых в Турции

Статистика: какие-то свежие овощи дорожают, а другие уже сезонно подешевели! Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В очередном своем пресс-выпуске Томскстат проанализировал индекс потребительских цен. Так, в июне 2021 года, если сравнивать с маем, рост цен составил 100,5%.

Служба статистики отмечает, что продовольственные товары в июне 2021 г. подорожали в среднем на 0,3%. Наибольший рост цен наблюдался на свеклу столовую (на 34,6%), капусту белокочанную свежую (на 25,9%), морковь (на 20,9%), картофель (на 13,8%). В то же время подешевели свежие помидоры (на 21,7%), свежие огурцы (на 16,1%). Пресс-служба ведомства отмечает, что цены на масло подсолнечное выросли на 1,3%, на сахар-песок – на 1,3%.

Кроме того, цены на непродовольственные товары в июне 2021 г. увеличились в среднем на 0,3%. Более всего подорожали доска обрезная (на 27,5%), металлочерепица (на 13,0%,), еврошифер (на 11,8%), жидкие чистящие и моющие средства (на 8,0%), валидол (на 6,1%). Подешевели пена для бритья (на 9,9%), газовое моторное топливо (на 9,9%).

В пресс-выпуске отмечается, что услуги подорожали в среднем на 1,1%. Дороже обойдется поездка на отдых в Турцию (на 33,5%), проезд в такси (на 12,2%), полет в салоне экономического класса самолета Томск-Москва (на 3,2%). Однако подешевели поездка на отдых в ОАЭ (на 4,5%), а также экскурсионные туры по России (на 2,2%).