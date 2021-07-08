Власти Томска ищут пути решения проблемы строительного мусора на контейнерных площадках

С вывозом отходов из областного центра у мэрии еще много проблем. Фото: портал мэрии Томска

Как сообщает пресс-служба администрации Томска, сегодня участники выездного рабочего совещания под руководством и.о. мэра областного центра Михаила Ратнера обсудили вопросы очистки контейнерных площадок от крупногабаритных отходов, вывоз которых не включен в тариф регионального оператора.

Как информирует портал мэрии города, в зону внимания попали контейнерные площадки на ул. Войкова. Там сегодня, 8 июля, администрация Ленинского района наводит порядок с применением спецтехники регионального оператора – мусоровозов с мультилифтами. Они предназначены для погрузки и разгрузки вместительных контейнеров. В целом по городу с начала лета такие работы были проведены почти по 400 адресам. По словам заместителя главы района Владимира Мартынова, в среднем подрядчик вывозит около 20 куб. м «нетарифного» мусора ежедневно. В июне крупногабаритные отходы были вывезены почти по 70 адресам.

Что-то нужно делать и с проблемой строительного мусора, который нерадивые компании не хотят вывозить за свой счет и вываливают на контейнерные площадки. Как сообщил заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус, администрация Томска совместно с социальным партнером за внебюджетный счет планирует установить на контейнерных площадках в Дзержинском, Тимирязевском, Апреле и Эуште системы видеонаблюдения, позволяющие фиксировать незаконный вывоз отходов. Пока на присоединенных территориях Кировского района дежурят инспекторы «Санитарной милиции». Они фиксируют факты разгрузки строительного мусора частными предпринимателями. После этого через базу ГИБДД по госномерам автомобилей вычисляется собственник, который может быть привлечен к ответственности.

Как отмечают в мэрии, изменить законодательство и ужесточить меры ответственности для предпринимателей-нарушителей за нелегальное складирование отходов можно только на федеральном уровне. Администрация Томска уже направила свои предложения по этому поводу в Законодательную Думу Томской области.