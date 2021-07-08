Омбудсмен: в Томской области принуждение к вакцинации от COVID-19 пока является незаконным

Главные санитарные врачи регионов имеют право вводить обязательное проведение прививок для всех граждан или отдельных групп населения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Принуждение к вакцинации от коронавируса в нашем регионе на сегодняшнем этапе является незаконным. Об этом заявила Елена Карташова, уполномоченный по правам человека в Томской области. Ее разъяснения опубликовал в четверг в своем telegram-канале Центр управления регионом (ЦУР).

Вопрос о возможности принудительной вакцинации от COVID-19 на предприятиях и в организациях региона активно обсуждается в соцсетях и СМИ. В свою очередь, томский омбудсмен пояснила:

– Основной документ, который регулирует вакцинацию в России, – это закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. При угрозе распространения инфекционных заболеваний он наделяет санитарных врачей регионов полномочиями выносить мотивированные постановления об обязательном проведении прививок для всех граждан или отдельных групп населения.

В России сегодня около 20 регионов такие постановления приняли, в том числе наши соседи – Омск и Кемерово. В Томской области такого решения пока не принято, поэтому принуждение к вакцинации от коронавируса на данном этапе является незаконным, подтвердила Елена Карташова.

– Но ситуация с эпидемией может измениться, и право ввести обязательную вакцинацию у главного санитарного врача региона есть, – уточнила она. – В этом случае на предприятии или в организации издается приказ о необходимости вакцинации, с которым работники знакомятся под роспись.

Сообщить о нарушении своих прав работники могут в аппарат уполномоченного по правам человека (тел. 71-48-34), в трудовую инспекцию, Роспотребнадзор или органы прокуратуры.

Добавим, по информации ЦУРа на 8 июля, ежедневно в Томской области прививаются от COVID-19 около трех тысяч человек.