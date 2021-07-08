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Здоровье8 июля 2021 12:29

Омбудсмен: в Томской области принуждение к вакцинации от COVID-19 пока является незаконным

Решение вправе принимать главный санитарный врач региона
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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Главные санитарные врачи регионов имеют право вводить обязательное проведение прививок для всех граждан или отдельных групп населения.

Главные санитарные врачи регионов имеют право вводить обязательное проведение прививок для всех граждан или отдельных групп населения.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Принуждение к вакцинации от коронавируса в нашем регионе на сегодняшнем этапе является незаконным. Об этом заявила Елена Карташова, уполномоченный по правам человека в Томской области. Ее разъяснения опубликовал в четверг в своем telegram-канале Центр управления регионом (ЦУР).

Вопрос о возможности принудительной вакцинации от COVID-19 на предприятиях и в организациях региона активно обсуждается в соцсетях и СМИ. В свою очередь, томский омбудсмен пояснила:

– Основной документ, который регулирует вакцинацию в России, – это закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. При угрозе распространения инфекционных заболеваний он наделяет санитарных врачей регионов полномочиями выносить мотивированные постановления об обязательном проведении прививок для всех граждан или отдельных групп населения.

В России сегодня около 20 регионов такие постановления приняли, в том числе наши соседи – Омск и Кемерово. В Томской области такого решения пока не принято, поэтому принуждение к вакцинации от коронавируса на данном этапе является незаконным, подтвердила Елена Карташова.

– Но ситуация с эпидемией может измениться, и право ввести обязательную вакцинацию у главного санитарного врача региона есть, – уточнила она. – В этом случае на предприятии или в организации издается приказ о необходимости вакцинации, с которым работники знакомятся под роспись.

Сообщить о нарушении своих прав работники могут в аппарат уполномоченного по правам человека (тел. 71-48-34), в трудовую инспекцию, Роспотребнадзор или органы прокуратуры.

Добавим, по информации ЦУРа на 8 июля, ежедневно в Томской области прививаются от COVID-19 около трех тысяч человек.