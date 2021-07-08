В Томске жителям ул. И. Черных не придется ждать горячей воды до «белых мух»

Реконструкция теплосети на Ивана Черных ведется в рамках ремонта тепломагистрали 8Б на Иркутском тракте. Фото пресс-службы "ТомскРТС".

Подрядчики «ТомскРТС» проводят работы на участке тепломагистрали по ул. Ивана Черных. Свыше 0,5 км сетей планируется заменить на энергоэффективные трубопроводы в пенополиуретановой изоляции. Это позволит, в частности, подключить к теплу новые объекты, в том числе корпусов на территории Северного медицинского городка, сообщает пресс-служба компании. Стоимость реконструкции составит 25 млн рублей. Полностью завершить работы на объекте планируется до 20 августа.

- Объем работ, которые предстоит выполнить подрядной организации существенный, поэтому ее начало совмещено с выводом тепломагистрали №8 Б в текущий ремонт. После завершения текущего ремонта абонентам, чьи дома запитаны от участка реконструкции, не придется ожидать горячую воду до завершения ремонта – они будут подключены по резервной схеме и получат горячую воду одновременно с остальными потребителями, запитанными от этой тепломагистрали, - рассказал Владимир Бондарюк, заместитель генерального директора, главный инженер АО «ТомскРТС».