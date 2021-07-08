Эксперты: Томск стал единственным крупным городом, где цены на новостройки за II квартал снизились

По данным «Авито», средняя стоимость первичной квартиры в Томске во II квартале 2021 года составила более 72 тыс. руб. за «квадрат». Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Томск стал единственным крупным городом в России, где цены на новостройки во II квартале 2021 года снизились. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом объявлений «Авито Недвижимость».

Средняя стоимость первичной квартиры в Томске составила 72 174 руб. за квадратный метр - на 2% меньше, чем в I квартале, но на 37% больше прошлогодних показателей.

Как выяснили эксперты, приобретение новой квартиры в прошлом квартале в среднем по стране обходилось в 116 595 руб. за кв. метр. По итогам II квартала 2021-го средняя стоимость покупки квартиры в новостройках увеличилась на 33% по сравнению со значениями предыдущего года (+ 9% в квартальном сравнении). На фоне растущих цен спрос на первичном рынке начал ослабевать, а объем предложения за год сократился на 3%.

В ряде городов показатели спроса выросли в сравнении с 2020 годом, но в основном это касается южных локаций и столицы. Так, в Краснодаре спрос на новостройки увеличился в 2 раза, в Москве - в 1,9 раза, в Сочи - в 1,8 раза, в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге - в 1,7 раза.

В Томске спрос на новые квартиры уменьшился на 9% за квартал и на 33% за год, сообщает «Авито Недвижимость». Объем предложения при этом сократился на 36% и 82% соответственно.