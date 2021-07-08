Технологическая авария произошла в производственной лаборатории в Томске, есть пострадавший

В Академгородке произошла технологическая авария в одной из лабораторий по производству экстрактов трав. Пострадал человек. Фото ГУ МЧС России по Томской области.

В лаборатории по производству – выделению экстрактов трав в Академгородке произошел хлопок, есть пострадавший. Об этом сообщила 8 июля пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение на пульт оперативного дежурного пожарно-спасательной службы МЧС поступило в 12.02. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что в производственной лаборатории имела место технологическая вспышка. Пострадал работник лаборатории 1977 года рождения (мужчина).

- Возгорание было оперативно ликвидировано, - отметили в ведомстве.