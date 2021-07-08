Захотел быть отцом: многодетного жителя Северска Томской области суд восстановил в родительских правах

Отец, у которого растут три дочери, наконец осознал, что нет никого лучше, чем его собственные дети, и встал на путь исправления. Суд помог ему в этом. Фото: Ксения Высотина

Прокуратура вступила в гражданское дело по иску мужчины о восстановлении в родительских правах. Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, в 2019 году решением суда по иску органа опеки истец был лишен родительских прав в отношении троих дочерей в связи с тем, что он надлежащим образом не заботился о них, уклонялся от их воспитания и содержания.

«Имеющиеся доказательства свидетельствовали о том, что с момента отобрания детей истец полностью изменил свое поведение и образ жизни. Мужчина переехал в сельскую местность, нашел работу со стабильным высоким доходом, погасил существенную часть задолженности по алиментам, наладил связь с дочками, с учетом мнения которых и установленных положительных изменений Северский городской суд вынес решение в пользу истца, восстановив его в родительских правах», - пояснили в ведомстве.

Однако мать девочек подала апелляцию, в которой не согласилась с выводами суда. При этом убедительных аргументов в обоснование своей позиции не привела, доказательств, опровергающих позицию истца, не представила.

Прокурор отдела по обеспечению участия областных прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, выступив в апелляционной инстанции с заключением, настаивал на том, что отцом детей представлены достаточные доказательства изменения обстановки в семье: это исключало ранее допускаемые нарушения прав несовершеннолетних.

Судебная коллегия по гражданским делам Томского облсуда оставила решение суда первой инстанции без изменения. Оно вступило в законную силу.