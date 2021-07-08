«Принесли чай и кусок хлеба»: пациент респираторного госпиталя в Томске рассказал в соцсетях о своем ужине

Больничное питание готовится по рецептам для пациентов с различными заболеваниями и, как признают сами медики, отличается от домашнего. Можно просить родных приносить пищу из дома. Фото В. Погудина, пресс-служба ОНФ.

На днях в соцсетях появилось сообщение томича, который находится на лечении в респираторном госпитале, развернутом во Дворце спорта: он рассказал, что ему принесли на ужин чай и кусок хлеба.

Этим пабликом заинтересовались в ЦУРе (центр управления регионом). Чтобы выяснить, как такое могло произойти, сотрудники центра обратились за комментарием к Станиславу Перунову, руководителю временного медицинского учреждения.

По словам специалиста, ситуацию он лично обсудил с работницей буфета в госпитале. Она пояснила: пациент сам отказался от предложенного диабетического ужина - каши, печеного пирога и чая. Питание во временном респираторном госпитале осуществляется по 15 диетическим столам в зависимости от назначений лечащего врача по основному заболеванию пациента и наличия сопутствующей патологии.

«Рецепты блюд используются только из специализированных справочников по диетпитанию в медицинских учреждениях и, конечно, отличаются от домашних. Если пациента предложенное питание по каким-то причинам не устраивает, в госпитале разрешены передачи от родственников. Прием осуществляется с 17.00 до 19.00 ежедневно», - подчеркнул Станислав Перунов.