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Происшествия8 июля 2021 7:30

Два человека пострадали в ДТП на трассе Томск-Самусь

Рано утром произошло столкновение сразу трех автомобилей
Анна Гассельбах
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На месте аварии сотрудники ГИБДД регулируют дорожное движение.

На месте аварии сотрудники ГИБДД регулируют дорожное движение.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Утром 8 июля на трассе Томск-Самусь произошло столкновение трех автомобилей. Два человека доставлены в больницу, сообщает пресс-служба УМВД.

«8 июля, около 7 часов 16 минут на автодороге Томск-Самусь, по предварительной информации, произошло столкновение трех автомобилей: ВАЗ, Nissan, Chevrolet. Двое участников данного ДТП доставлены в медицинское учреждение для осмотра», - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, обстоятельства происшествия пока выясняются.