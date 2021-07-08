Два человека пострадали в ДТП на трассе Томск-Самусь

На месте аварии сотрудники ГИБДД регулируют дорожное движение. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Утром 8 июля на трассе Томск-Самусь произошло столкновение трех автомобилей. Два человека доставлены в больницу, сообщает пресс-служба УМВД.

«8 июля, около 7 часов 16 минут на автодороге Томск-Самусь, по предварительной информации, произошло столкновение трех автомобилей: ВАЗ, Nissan, Chevrolet. Двое участников данного ДТП доставлены в медицинское учреждение для осмотра», - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, обстоятельства происшествия пока выясняются.