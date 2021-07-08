В Томске общественному транспорту временно запретили остановку «Краеведческий музей» на пр. Фрунзе

Бригады энергетиков уже демонтировали остановку. Соответствующие объявления о изменениях остановок будут размещены в салонах общественного транспорта. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В течение месяца в центре Томска общественный транспорт не будет останавливаться на остановке «Краеведческий музей» на пр. Фрунзе (у протезно-ортопедического предприятия), сообщает пресс-служба мэрии. Временные изменения связаны с ремонтом теплосетей.

«С 7 июля до 2 августа общественный транспорт не будет останавливаться на остановке «Краеведческий музей» на нечетной стороне пр. Фрунзе. Посадка и высадка пассажиров в это время будут производиться на следующих остановках: «Главпочтамт», «Пл. Новособорная» и «Ул. Гоголя»», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что АО «ТомскРТС» на данном участке продолжает работы по капремонту тепломагистрали № 2Н.