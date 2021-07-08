Погода в Томске 8 июля: облачно и до +26°С

Сегодня, 8 июля, днем в Томске синоптики местного Гидрометцентра ожидают облачную погоду с прояснениями. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью +6…+11°С. Температура днем +21…+26°С.

По Томской области днем синоптики прогнозируют также переменную облачность. Ночью без существенных осадков, днем по северу кратковременные дожди, грозы, утром местами туманы. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью +6…+11°С. Температура днем +21…+26°С, по северо-востоку +15…+20°С.