Власть Томской области поставила задачу вводить пустующие земли в сельхозоборот

В Томской области есть возможности увеличивать размер земель сельхозназначения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сайт департамента по социально-экономическому развитию села Томской области сообщил о том, что заместитель губернатора региона по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр провел в Зырянском районе совещание. На мероприятии были обсуждены важные вопросы ввода в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения на территории муниципального образования.

Сайт информирует, что в настоящее время на территории Зырянского района в сельскохозяйственный оборот можно ввести около 12-15 тысяч га пустующих земель. И ряд сельхозпредприятий готовы увеличить свои посевные площади за счет неиспользуемых участков. Как было отмечено на совещании, за последние три-четыре года острая проблема оформления земельных участков в собственность муниципальных образований в Томской области сдвинулась с «мертвой точки». На мероприятии прозвучала мысль о том, что оформление заброшенных земель позволит выставлять эти участки на торги для продажи или сдачи в аренду. Это, в свою очередь, обеспечит наращивание производства сельхозпродукции и дополнительный доход в районный бюджет.