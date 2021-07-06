Программа господдержки предпринимателей помогает жителям Томской области находить работу

Государство помогает людям получить работу, возмещая расходы работодателям Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как информирует пресс-служба администрации Томской области, свыше 100 компаний региона заявили в июне 539 рабочих мест по программе «Господдержка работодателей». Трудоустройство предлагается в основном в сфере услуг, торговой деятельности и сельском хозяйстве. Участникам программы господдержки из числа работодателей возмещаются расходы за трудоустройство безработных, состоящих на учете в центрах занятости.

Интернет-портал администрации региона уточняет, что 74 человека трудоустроились продавцами, водителями, рабочими растениеводства и др. В частности, работу таким образом обрели жители города Колпашево. Как сообщила начальник областного департамента труда и занятости Светлана Грузных, в рамках программы работодатели могут быстро закрыть потребность в низкоквалифицированных кадрах, потребность в которых стабильно высокая, особенно в летний период. Узнать подробности о получении субсидий и подать заявление можно с помощью портала «Работа в России».