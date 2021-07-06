На севере Томской области нерадивый отец нашел больше 500 тысяч рублей, чтобы спаси Lexus

Самый надежный способ получить долг - арестовать автомобиль! Фото: Александр ГЛУЗ

Сайт Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области рассказал свежую историю из жизни ведомства. Начинается она с того, что несколько лет назад гражданка, проживающая в с. Парабель, на севере региона, отозвала исполнительный лист о взыскании алиментов. Однако летом этого года женщина передумала и предъявила его вновь, попросив рассчитать задолженность за последние три года. В результате в отделении судебных приставов по Парабельскому району было возбуждено исполнительное производство о взыскании 574 тыс. рублей на содержание ребенка.

Сайт федеральной службы информирует о том, что судебный пристав обратила взыскание на расчетные счета должника, однако поначалу денежных средств на них не оказалось. Тогда было решено пойти проверенным путем. Сотрудник отделения вынесла запрет в ГИБДД на совершение сделок в отношении автомобиля Lexus RX330. После этого владелец не мог продать или передать имущество до полного погашения долга. О сумме задолженности и об ограничительных мерах гражданин знал благодаря порталу «Госуслуги».

Пресс-служба ведомства отметила, что спустя три недели после вынесения запрета пристав наложила на транспорт арест. Машина была предварительно оценена в 700 тыс. рублей. Через несколько часов после этого владелец автомобиля направил на свой банковский счет требуемую сумму, чтобы она автоматически поступила на погашение долга. Теперь ему остается вносить только текущие платежи на содержание сына. Поскольку судебный пристав обратила взыскание на заработную плату гражданина, алименты будут ежемесячно поступать из данного источника дохода.