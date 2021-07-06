Студенческому кампусу на левом берегу реки быть: Михаил Мишустин поддержал идею томичей рублем

Масштабную идею томичей правительство страны поддержало. Фото: сайт НИ ТГУ

Как сообщила пресс-служба администрации Томской области, сегодня на встрече со студентами и ректорами томских университетов в НИ ТГУ глава кабинета министров Михаил Мишустин объявил о своем решении выделить 18 миллиардов рублей. Деньги пойдут на строительство многофункционального студенческого кампуса в областном центре. Средства будут поступать из федерального бюджета до 2024 года.

По словам главы российского правительства, этот проект действительно необходим Томску как университетскому городу, куда приезжает огромное число студентов со всей страны и из-за рубежа. Михаил Мишустин заверил собравшихся, что средства на реализацию проекта предусмотрены в бюджете. При этом глава кабмина подчеркнул, что полная стоимость реализации проекта – 31 млрд рублей.

Портал администрации региона информирует, что макет и концепцию кампуса Михаилу Мишустину представили губернатор Томской области Сергей Жвачкин и ректор ТГУ Эдуард Галажинский. Этот важный объект разместится на левом берегу реки Томи на площади в 50 гектаров. На первом этапе кампус проектируется на 10 тысяч иногородних и иностранных студентов.

Портал подчеркивает, что во встрече также приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, ректоры томских вузов, представители научной общественности.