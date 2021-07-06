В Томске начали сносить аварийные дома в Кировском районе

Демонтаж этих строений позволит обеспечить безопасность жителей. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В минувшие выходные в Кировском районе Томска начали сносить аварийные двухэтажки по ул. Вершинина и пер. Промышленный. Как рассказали в пресс-службе мэрии, до конца августа планируется снести шесть домов.

«Подрядчик начал снос аварийных двухэтажных домов по адресам: ул. Вершинина, 56, 58 и 60 и пер. Промышленный, 4, 6 и 8», - сообщается на сайте городской администрации.

Ранее все квартиры в аварийных двухэтажках по этим адресам расселили и отключили от инженерных коммуникаций. По словам городских властей, демонтаж этих строений обеспечит безопасность томичей.

На прошлой неделе возле домов уже появились металлические ограждения, и периметр объектов начали ограждать сигнальными лентами. Как сообщили в администрации Кировского района, для дополнительной безопасности также будут дежурить специалисты.