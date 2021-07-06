В Томск с рабочим визитом приехал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

В рамках рабочего визита состоится встреча Мишустина и губернатора Сергея Жвачкина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 6 июля, в Томск по рабочим вопросам приехал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает обладминистрация. Совместно с председателем Правительства прилетели министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Глава кабинета министров посетит особую экономическую зону технико-внедренческого типа, строящийся корпус Светленского лицея и ТГУ, - добавили в областной администрации.

В рамках рабочего визита, Мишустин планирует встретится со студентами – предпринимателями на площадке томского форума молодых ученых U-NOVUS. А также состоится встреча премьер-министра РФ с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.