В Томской области с начала года выросли надои молока в хозяйствах

В Томской области были названы хозяйства-"передовики" по надоям молока Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, в январе-мае 2021 года средний надой на одну фуражную корову в регионе составил 3 218 кг молока. Это на 1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство во всех категориях хозяйств области за 5 месяцев составило 32,6 тыс. тонн молока.

В тройку лидеров по приросту, информирует интернет-портал администрации региона, вошли ООО «Спас» Томского района, ООО «Вороновское» Кожевниковского района и СПК «Нелюбино» Томского района. Интересно, что больше других дали молока коровы ООО «Дубровское» Кожевниковского района – 3 895 кг.

Как отмечают специалисты, на росте продуктивности сказывается изменение структуры рациона кормления: постепенное снижение уровня концентратов и увеличение доли сенажа и зерносенажа, а также обеспечение хозяйств специальной техникой.