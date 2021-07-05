Росгвардейцы проверили бассейн «Звездный» в Томске перед началом соревнований чемпионата мира

Росгвардия с коллегами контролирует место проведения чемпионата мира в Томске. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Томской области

В Томске сегодня бойцы ОМОН Росгвардии проверили место проведения чемпионата мира по плаванию в ластах и дайвингу, проинформировала пресс-служба Управления Росгвардии по Томской области. "Солдаты правопорядка" обеспечивают безопасность на всех крупных мероприятиях на территории региона.

Как сообщает сайт федерального ведомства, сотрудники обследовали Центр водных видов спорта «Звездный». Стоит напомнить. что именно здесь сегодня стартовали первые спортивные состязания чемпионата мира по подводному спорту. Специалисты осмотрели комплекс внутри и прилегающую к нему территорию на предмет обнаружения взрывных устройств. В ходе осмотра опасных предметов обнаружено не было.

Отмечается, что на протяжении всего периода проведения соревнований сотрудники ОМОН будут обследовать место проведения чемпионата, а экипажи вневедомственной охраны станут с особым вниманием патрулировать район места нахождения одного из крупнейших комплексов Сибири. Мировое первенство по плаванию в ластах завершится 9 июля, чемпионат мира по дайвингу подойдет к своему финишу 13 июля.