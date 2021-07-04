Полтора миллиона рублей житель Томска подарил неизвестным жуликам в сети Интернет

В сети Интернет для жуликов существует море возможностей для обмана доверчивых граждан Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-служба регионального управления полиции, в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих местному жителю. По словам мужчины, он решил найти дополнительный источник заработка, решив проинвестировать и преумножить свои денежные средства в сети Интернет. Томич наткнулся на сайт «торговой платформы», где при регистрации указал свои данные.

Как сообщает сайт ведомства, после регистрации ему позвонил мужчина, который представился как «специалист-брокер», и, в ходе разговора, убедил в реальности «легкого заработка» и необходимости внесения денежных средств на виртуальный счет указанной «торговой платформы». Следуя указаниям неизвестного, горожанин на протяжении 4-х месяцев перевел в общей сложности более 1 500 000 рублей. Но вывести свои денежные средства и «заработанные инвестиции» он так и не смог.

Уточняется, что по данному факту следователями СО ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска возбуждено уголовное дело по статье УК «Мошенничество».