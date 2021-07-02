Продукты АПК из Томской области активно покупают жители 39 государств Азии и Европы

Говорят, Россия голодает... А она кормите себя и соседей по материку! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томская область давно и прочно связана экономическими отношениями с десятками стран мира. В основном, регион поставляет местную продукцию в страны Евразии, своего континента. Есть в общем товарообороте место и для продуктов питания. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, с начала текущего года сельхозпредприятия региона поставили на мировой рынок сельхозтовары на 29,42 млн долларов, что составило 74,8 % от годового плана.

Как рассказывает интернет-портал администрации Томской области, более трети в экспорте регионального агропрома (10,52 млн долларов) занимают мясо и «молочка» (свинина, субпродукты, мороженое и др.). По информации специалистов, большим спросом у иностранных государств пользуется томское рапсовое масло, соусы. Кроме того, из растениеводческой продукции на экспорт хорошо идут зерновые: пшеница, ячмень и овес.

Стоит отметить, что экспортные поставки наладили 57 предприятий региона в 39 стран мира. Эксперты информируют, что наиболее активно продукцию томского агропрома по-прежнему закупают в Азии: Китай (11,4 млн долларов), Вьетнам (9,6 млн долларов) и Казахстан (2 млн долларов). Среди новых стран-партнеров специалисты называют Индию, Италию, Финляндию и ОАЭ.