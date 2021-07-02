В Томске полиция задержала 30-летнего похитителя велосипедов

Жители Ленинского и Советского районов пожаловались в дежурную часть ОМВД России о хищении велосипедов из подъездов. В ходе расследования правоохранительные органы задержали 30-летнего томича. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска, при попытке сбыта похищенного велосипеда задержан житель областного центра, 1991 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности», -говорится в сообщении.

Как рассказали в органах, томич проникал в подъезды, перекусывал ножницами крепления - тросы велосипедов, после чего с похищенным скрывался.

Сумма причиненного материального ущерба составила более 66 000 рублей. В ведомстве уточнили, что украденные велосипеды частично изъяты и возвращены законным владельцам.

В связи с чем, возбуждены пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Преступнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет. На сегодняшний день, злоумышленник заключен под стражу.