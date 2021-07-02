Погода в Томске и области 2 июля 2021: Зосима Пчельник принесет жару и дождь

Сейчас +19 и, кажется, дождь собирается. Хотя осадков в Томске синоптики не прогнозировали - только жару. Фото В. Доронина, пресс-служба мэрии Томска.

Сегодня днем в областном центре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура +25, +27°С.

На территории региона местами пройдет кратковременный дождь, гроза, при грозе сильный дождь. Ветер переменный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +27, +32, по востоку до +22 °С.

Народный календарь сообщает, что сегодня день Зосимы Пчельника. Некоторые старинные погодные приметы на их «работоспособность» смогут проверить те томичи, у которых имеется пасека.

Считалось, если 2 июля пчелы кучно к своим ульям летят – это к дождю, на стенках ульев сидят – к жаре, становятся злее, чаще жалят – к засухе. К вечеру появилась радуга – на хорошую погоду. При восходе солнца облака быстро исчезают – к ясному дню.

Если кучевые облака пролились дождем в первой половине дня, то следует ждать ненастья.